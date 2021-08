Jak podaje "Times of India", Syed Ahmad Shah Saadat w 2018 roku dołączył do afgańskiego rządu kierowanego przez Ashrafa Ghaniego jako minister. Później przez dwa lata służył jako szef resortu informacji i technologii Afganistanu, ale zrezygnował w 2020 roku, po sporze z ówczesnym prezydentem tego kraju.

Później opuścił Afganistan i przeniósł się do Lipska w Niemczech. Wkrótce skończyły mu się pieniądze i od tego czasu dostarcza pizzę.

Pewnego dnia został dostrzeżony przez niemieckiego dziennikarza, który napisał na Twitterze: "Kilka dni temu spotkałem człowieka, który twierdził, że był afgańskim ministrem komunikacji przez dwa lata. Zapytałem, co robił w Lipsku. Przyznał, że dostarcza jedzenie".

Na zdjęciu, które krąży w mediach społecznościowych, były minister porusza się na rowerze w pomarańczowym uniformie.

Co ciekawe, jak zauważa dziennik, Sadaat posiada dwa tytuły magisterskie z komunikacji i inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Oksfordzkim. "Mimo dwóch tytułów magisterskich i wieloletniego doświadczenia zawodowego, nie znam niemieckiego, nie znalazłam pracy w Niemczech. Bóg stworzył istoty ludzkie do pracy, więc powinniśmy pracować, aby iść do przodu. Nie chciałem pobierać świadczeń socjalnych, dlatego zdecydowałem się podjąć taką pracę, o czym rozpisały się media. Afgańczycy nie wstydzą się, że pracują, ale wstydzą się brać pieniądze od państwa. Jestem wdzięczny Bogu. Nie wstydzę się wykonywania pracy i nie czuję się gorszy" - napisał na Facebooku.