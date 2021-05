Według brytyjskich mediów, Boris Johnson poślubił swoją partnerkę Carrie Symonds podczas małej i sekretnej ceremonii w westminsterskiej katedrze. O uroczystości mieli wiedzieć jedynie ich bliscy i wybrani urzędnicy kościelni. Administracja szefa rządu nie potwierdziła tych informacji.

Zdjęcie Boris Johnson na Downing Street / AFP

Do zawarcia związku miało dojść w sobotę. Zdaniem "The Sun", o przygotowaniach do ślubu wiedziała "garstka osób", w tym nieliczni urzędnicy kościelni, jak i bliscy pary młodej.

Trzecie małżeństwo Johnsona

Johnsonowi i Symonds podczas ceremonii miało towarzyszyć około 30 gości. By zapewnić dyskrecję, świątynię zamknięto na około pół godziny. Tych informacji nie potwierdziła administracja premiera.

Obecny szef brytyjskiego rządu oraz jego wybranka zaręczyli się pod koniec 2019 r. Kilka miesięcy później urodził się in syn Wilfred. Jego ojciec, stojący na czele rady ministrów, walczył wtedy z pierwszą falą koronawirusa.

Johnson trzeci raz wziął ślub. Rok temu rozwiódł się z Mariną Wheeler.