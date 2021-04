Królowa brytyjska Elżbieta II była obecna przy księciu Edynburga w momencie jego odejścia - informują brytyjskie media. Filip miał prosić przed śmiercią, by w związku ze stanem, w jakim się znajdował nie robić "żadnego zamieszania".

Elżbieta II i Filip

Książę Edynburga Filip Mountbatten zmarł w piątek rano. "The Post", cytując anonimowe źródło bliskie rodzinie królewskiej, podaje, że Filip w trakcie swojej hospitalizacji między lutym i marcem miał naciskać na wypisanie go ze szpitala. Jego życzeniem miała być spokojna śmierć we własnym domu, "na własnych warunkach", jak to określono w mediach brytyjskich.

"Metro", powołując się na jeszcze innego rozmówcę, potwierdza, że książę bardzo nie chciał umrzeć w szpitalu. Źródło gazety ponadto powiedziało, że w ostatnich dniach Filip często kontaktował się z Karolem, swoim synem, który jest księciem Walii oraz następcą brytyjskiego tronu. Obaj mieli "powiedzieć sobie wszystko, co należało powiedzieć".



"Żadnego zamieszania"

Filip miał prosić także o to, by nie robić z jego powodu "żadnego zamieszania" i zamierzał "robić wszystko po swojemu do końca", jak stwierdzili zgodnie informatorzy.

Elżbieta II miała być u przy mężu aż do ostatniej chwili. "Umarł spokojnie ze swoją ukochaną 'Lilibet' u boku" - napisał "The Telegraph". Elżbieta i Filip byli małżeństwem przez ponad 73 lata. Książę Edynburga był najdłużej żyjącym mężczyzną w historii brytyjskiej rodziny królewskiej.



Upamiętnienia księcia

Kłopoty Filipa ze zdrowiem zaczęły się w połowie lutego, był hospitalizowany przez miesiąc i przeszedł operację serca. Zmarł w wieku 99 lat, swoje 100. urodziny obchodziłby w czerwcu.

Od wczoraj Brytyjczycy składają hołd małżonkowi królowej, m.in. pojawiając się pod rezydencjami Windsorów. Dziś armia brytyjska organizowała w całym kraju ku jego pamięci salwy honorowe. Wystrzały oddano także na niektórych statkach brytyjskiej floty wojennej - Filip służył bowiem w marynarce, m.in. w czasie II wojny światowej.