Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy handlowej, która zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie - poinformował brytyjski premier Boris Johnson. Zdaniem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen "umowa z Wielką Brytanią jest sprawiedliwa i zrównoważona". - To dobra umowa - powiedziała.

Oznacza to, że po wielu miesiącach trudnych negocjacji udało się osiągnąć porozumienie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Po okresie przejściowym nie dojdzie do tak zwanego twardego brexitu.

Umowa, która liczy około 2000 stron, musi zostać jeszcze ratyfikowana przez obie strony.

Porozumienie spełnia wszystkie oczekiwania Brytyjczyków - zapewnił brytyjski rząd w wydanym oświadczeniu. "Wszystko, co obiecano Brytyjczykom w referendum w 2016 roku i w zeszłorocznych wyborach powszechnych, zostało osiągnięte dzięki temu porozumieniu. Odzyskujemy kontrolę nad naszymi pieniędzmi, granicami, prawem, handlem i naszymi łowiskami" - napisano oświadczeniu brytyjskiego rządu.

Wskazano, że Wielka Brytania nie będzie już związana przepisami UE ani orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i zapewniono żadne czerwone linie negocjacyjne nie zostały przekroczone. "Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2021 r. będziemy mieli pełną niezależność polityczną i gospodarczą" - podkreślono.

Okres przejściowy po brexicie kończy się 31 grudnia. Gdyby do tego czasu porozumienie nie zostało zawarte i ratyfikowane, od nowego roku handel między Wielką Brytanią a UE odbywałby się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli mogłyby pojawić się cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

Unia Europejska odpowiada za prawie połowę handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania tylko za kilkanaście procent handlu UE. Jak oceniano w trakcie negocjacji - brak umowy handlowej bardziej zaszkodziłby Londynowi.

W czwartek rano, jeszcze przed ogłoszeniem porozumienia, na wiadomość o tym, że Wielka Brytania i Unia Europejska prawdopodobnie się dogadały, pozytywnie zareagowały giełdy.

Umowę skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: - Wszystkim Europejczykom mówię: Czas zostawić za sobą brexit. Nasza przyszłość tworzy się w Europie.

