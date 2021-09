W katastrofie zginął biznesmen 73-letni Celso Silveira Mello Filho, brat szefa koncernu Cosan, jednej z największych brazylijskich firm produkujących cukier i bioetanol - poinformowała kompania w komunikacie.

"Celso Silveira Melo Filho, który był akcjonariuszem koncernu, znajdował się, podobnie jak jego żona Maria Luiza Meneghel, troje dzieci, pilot i drugi pilot na pokładzie maszyny, która rozbiła się tego ranka" - potwierdzono.

Katastrofa chwilę po starcie

Do wypadku awionetki King Air 360 doszło 15 sekund po starcie; udawał się on do stanu Parana na północy kraju. Według informacji samolot był nowy, właśnie przyleciał do miejskiego aeroklubu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Celso Silveira Mello Filho to brat Rubensa Ometta Silveiry Mello, prezesa Cosan, głównego producenta trzciny cukrowej i etanolu w Brazylii. Firma, która rozpoczęła działalność od jednego młyna trzciny cukrowej, dziś posiada notowaną na giełdzie spółkę. Majątek Celso Silveiry Mello Filho szacowany jest na 8 mld reali brazylijskich.

