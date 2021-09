Brazylia: Była zazdrosna o byłego chłopaka. Otruła jego rodzinę czekoladkami

Świat

Pięć osób, w tym 2-letnie dziecko trafiło do szpitali w brazylijskim stanie Minas Gerais. Poszkodowani zatruli się czekoladkami przysłanymi do rodziny. Wszystko wskazuje na to, że była to zemsta byłej partnerki jednej z zatrutych osób. Kobieta nie chciała się pogodzić z tym, że jej były chłopak bierze ślub.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / JillWellington / pixabay.com