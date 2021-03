Do niebezpiecznej sytuacji doszło na pokładzie samolotu pasażerskiego chińskiej linii lotniczej Donghai Airlines. Pomiędzy pilotem i stewardem wywiązała się w trakcie lotu bójka, zakończona wybiciem zębów u pierwszego i złamaną ręką u drugiego.

Zdjęcie Samolot chińskich linii Donghai Airlines. /123RF/PICSEL

Chińskie linie lotnicze Donghai Airlines z siedzibą w Shenzhen w prowincji Guangdong zawiesiły dwóch krewskich pracowników - informuje polsatnews.pl.

Według chińskich mediów niecałą godzinę przed lądowaniem pilot opuścił kokpit i udał się do toalety w pierwszej klasie. Gdy kapitan lotu DZ6297 Donghai Airlines chciał skorzystać z łazienki, na to samo zdecydował się jeden z pasażerów. Pilot poradził, aby podróżny zaczekał na swoim miejscu. Jednak, gdy opuszczał toaletę, mężczyzna nadal tam stał.

Kapitan zwrócił uwagę stewardowi, twierdząc że zaniedbuje on swoje obowiązki, a przez to, że nie dochowuje procedur, świadomie doprowadza do zagrożenia na pokładzie. Drugi mężczyzna nie pozostał obojętny. Wymiana zdań zakończyła się bójką.

Linie lotnicze zatrudniające pilota i stewarda wydały oświadczenie, w którym zapewniły, że wyjaśniają okoliczności bójki oraz że dokonają sprawdzenia procedur bezpieczeństwa.

To nie pierwsze kontrowersje związane z tym przewoźnikiem. W lipcu 2018 roku jeden z pilotów Donghai Airlines podczas dwóch lotów wpuścił do kokpitu swoją żonę, co stanowiło złamanie procedur bezpieczeństwa. Kobieta zamiast zająć miejsce z innymi pasażerami przebywała w kabinie z mężem.

