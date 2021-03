Jest przełom w sprawie kontenerowca Ever Given. Statek, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, zaczął się poruszać po wielodniowej blokadzie - poinformowała morska agencja transportowa Inchcape Shipping. Potwierdzają to także portale internetowe, monitorujące światową żeglugę.

Zdjęcie Kontenerowiec Ever Given /Satellite image (c) 2021 Maxar Technologies. /Getty Images

Rufa statku odsunęła się od zachodniego brzegu kanału, co potwierdził przedstawiciel władz Kanału Sueskiego, zastrzegając sobie anonimowość.

Zdjęcia udostępnione w poniedziałek rano agencji Reutera pokazują, że kontenerowiec, który od 23 marca blokował Kanał Sueski, zajmuje już normalną pozycję na drodze wodnej. Dwa lokalne źródła żeglugowe przekazały, że statek wrócił na "normalny kurs".

Kontenerowiec prawie całkowicie został ściągnięty z mielizny, ale zanim popłynie, będzie poddany wstępnym inspekcjom.

Zablokowanie szlaku spowodowało wzrost cen

W ubiegły wtorek pływający pod banderą Panamy 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, którego armatorem jest tajwańska firma Evergreen Marine, obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego około sześciu kilometrów od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie. Przez kanał przepływa około 10 proc. światowego handlu, szlak jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą. W niedzielę na przejście przez kanał oczekiwało co najmniej 369 statków.