Syn Zbigniewa Brzezińskiego wcześniej pełnił rolę m.im. ambasadora w Szwecji w czasie kadencji Baracka Obamy.

Informacja o rozważanej przez prezydenta Joe Bidena Kandydaturze pojawiła się w maju, poinformował o tym wtedy "News York Times".



Zbigniew Brzeziński w latach 1977-1981 był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA Jimmiego Cartera.



Mark Brzeziński kandydatem na ambasadora USA w Polsce



Mark Francis Brzezinski to amerykański prawnik, dyplomata i znawca tamtejszej polityki zagranicznej. W administracji Billa Clintona był w latach 1999-2001 doradcą do spraw Europy Wschodniej, za prezydentury George’a Busha prowadził prywatną praktykę i wykładał na Columbia University.



W połowie lipca "Rzeczpospolita" napisała, że Mark Brzeziński wystąpił formalnie do polskich władz z deklaracją, ze nie będzie się ubiegał o obywatelstwo RP.Z godnie z polskim prawem osoba, która jest obywatelem RP lub ma prawo do obywatelstwa RP, nie może pełnić funkcji dyplomaty obcego państwa w Polsce.