Białoruś wstrzymuje transport ropy do Polski

Rzecznik prasowy "Transnieftu" Igor Demin przekazał, że przerwa w dostawach potrwa cztery dni. Jak poinformował, dostawa została wstrzymana w środę o godz. 12:00. Jej powodem jest "rutynowa konserwacja na białoruskim odcinku rurociągu".

8 maja pojawiły się doniesienia, że Transnieft skoryguje grafik dostaw rurociągiem "Przyjaźń" z powodu problemów w przepompowni Budkowice na Słowacji. Koncern oświadczył, że problemy techniczne jednego z odbiorców surowca spowodowały spadek dostaw przez Budkowice, który ma się utrzymać przez dwie doby.





Rurociąg "Przyjaźń" to główne źródeł dostaw surowca do Polskich rafinerii. Orlen i Lotos zaopatrują się w ropę również z morza poprzez Naftoport w Gdańsku. Jednak to dostawy ze wschodu zaspokajają nasze potrzeby naftowe - podaje rp.pl.



Agencje informacyjne donosząc o wstrzymaniu transportu ropy, przypominają, że Polska niedawno zamknęła swoje lotniska i niebo dla białoruskich samolotów, po tym jak białoruski reżim zmusił do lądowania zarejestrowany w Polsce pasażerski samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna.

"Przyjaźń" to największy na świecie system rurociągów, łączący Syberię i Europę Środkową wybudowany w latach 1960-64 oraz 1969-74.

Rurociąg ma początek w Almietjewsku, biegnie poprzez Samarę i Briańsk, gdzie jedna z nitek odchodzi do Windawy na Łotwie, a dalej do Mozyrza, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę - odcinek polski rozpoczyna się w Adamowie w województwie podlaskim do Lipska w Niemczech, oraz południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i Węgier.