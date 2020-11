Białoruś: Milicja strzela gumowymi kulami

Już ponad sto osób zatrzymano na niedzielnych (15 listopada) akcjach protestu na Białorusi - podaje centrum praw człowieka Wiasna. Portal Onliner informuje o użyciu granatów hukowych i gazu łzawiącego wobec demonstrujących. Reuters twierdzi, powołując się na świadka, że użyto gumowych kul.

Zdjęcie Na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich / STR /PAP/EPA

Centrum praw człowieka Wiasna zbiera informacje o zatrzymanych w całym kraju, na jego liście jest ponad 100 nazwisk.

Według Wiasny zatrzymania do tej pory przeprowadzono w Mińsku, Bobrujsku, Nowogródku, Witebsku, Homlu, Swietłogorsku.

Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ) podało, że zatrzymano sześciu dziennikarzy.

W białoruskiej stolicy ludzie gromadzą się m.in. na Placu Przemian, gdzie w środę wieczorem zamaskowani mężczyźni pobili młodego działacza Ramana Bandarenkę. Następnie wsadzono go do mikrobusa i zawieziono na komisariat. Półtorej godziny później karetka pogotowia zabrała go do szpitala. W czwartek mężczyzna zmarł.

Na plac przyjechali funkcjonariusze, którzy wykorzystują granaty hukowe. Świadkowie twierdzą, że słyszeli cztery wybuchy - podaje Tut.by.

Rzeczniczka mińskiej milicji Natalla Hanusiewicz potwierdziła agencji Interfax-Zapad, że dochodzi do zatrzymań.

W Mińsku są problemy z łącznością przez mobilny internet. Zamknięto część stacji metra.

To kolejna niedziela protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich na Białorusi.