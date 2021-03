W czwartek nad ranem został zatrzymany w Grodnie członek zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk. Jak przekazał ZPB, w mieszkaniach działaczy Związku, w tym Poczobuta, trwają rewizje.

Zdjęcie Andrzej Poczobut, dziennikarz, członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi /Polsat News

"Dziś nad ranem został zatrzymany w Grodnie Andrzej Poczobut. Człowiek prawy i pryncypialny, od lat walczący o prawa Polaków na Białorusi, wielokrotnie represjonowany przez reżim Łukaszenki. Członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Andrzej, trzymaj się! Nie zostawimy Was!" - czytamy we wpisie Dworczyka.

We wtorek zatrzymana została prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys. W środę skazano ją na 15 dni aresztu za organizację "nielegalnej imprezy masowej". Za taką władze uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki.

Premier: Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków

W środę premier Mateusz Morawiecki zaapelował do białoruskich władz, "by przestały szykanować Polaków".



Morawiecki, odnosząc się w ten sposób do zatrzymania Andżeliki Borys, podkreślił, że rząd nie zgadza się na takie traktowanie Polaków. Zwrócił uwagę, że zatrzymanie nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi i zapowiedział, że poruszy ten temat na posiedzeniu Rady Europejskiej. - Wszyscy Białorusini, którzy żyją w Polsce, mogą cieszyć się normalnym, spokojnym i godnym życiem i tego samego żądamy od Białorusi - powiedział premier. Dodając, że każdy Polak mieszkający na Białorusi może liczyć na pomoc.

W reakcji na zatrzymanie prezes Związku Polaków na Białorusi sprzeciw wyraził polski MSZ. Zaapelował o jak najszybsze zwolnienie Borys i "zaprzestanie arbitralnych prześladowań przedstawicieli mniejszości polskiej". Do polskiego resortu dyplomacji został wezwany także chargé d’affaires Ambasady Republiki Białorusi w Polsce.

