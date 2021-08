Białoruś. Alaksandr Łukaszenka: Ocknijcie się, Ameryka już nie jest hegemonem

Świat

Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że USA łamią prawa człowieka, m.in. ograniczając dostęp do mediów "legalnie wybranemu prezydentowi" Donaldowi Trumpowi. - Tworzycie bezprawie we wszystkich częściach świata - powiedział do dziennikarki CNN.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / SERGEI GAPON / AFP