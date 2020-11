​Benoît Mandelbrot. Google Doodle uczciło matematyka urodzonego w Polsce

Benoît B. Mandelbrot pojawił się w Google Doodle 20 listopada z okazji 96. rocznicy urodzin. W środowisku naukowym znany jest jako ojciec geometrii fraktalnej oraz człowiek, który wymyślił słowo fraktal. Dzieciństwo spędził w Polsce.

Zdjęcie Jeden ze wzorów opracowanych przez Benoît Mandelbrota. /123RF/PICSEL

Mandelbrot urodził się 20 listopada 1924 roku w Warszawie. Przyszedł na świat w rodzinie litewskich Żydów, którzy po pierwszej wojnie światowej zdecydowali się przenieść do Polski. Jego ojciec handlował ubraniami, matka była stomatologiem. Gdy Benoît rozpoczął naukę, przez pierwsze lata jego tutorem był wuj, który uczył go między innymi grać w szachy, czytać mapy i - jak sam Mandelbrot wspominał po latach - otwierał jego oczy na otaczający go świat.

Gdy chłopiec miał 11 lat, rodzina przeniosła się do Francji. To tam rozpoczęła się jego formalna edukacja. Rodzina okres drugiej wojny światowej przetrwała we Francji. W 1952 roku Benoît Mandelbrot obronił doktorat, pobierając nauki we Francji i USA.

Jakie osiągnięcia miał Benoît B. Mandelbrot?

Od 1958 roku pracował w USA dla firmy IBM, gdzie miał dostęp do najnowocześniejszych komputerów. Stał się jednym z pionierów w dziedzinie wykorzystania komputerów do badań naukowych. Dzięki wprowadzeniu do nich danych z prac dwóch francuskich matematyków, którzy badali zachowanie pewnych funkcji, stworzył wykresy nazwane przez siebie fraktalami. W 1975 roku wymyślił termin geometria fraktalna, na opisanie badanych przez siebie fenomenów.

Benoît B. Mandelbrot otrzymał kilkanaście doktoratów honoris causa i kilka prestiżowych nagród naukowych, w tym Nagrodę Fundacji Wolfa w dziedzinie fizyki w 1993 roku. Zmarł 14 października 2010 roku na raka trzustki.

