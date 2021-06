Pięciu nastolatków zostało zatrzymanych przez belgijskich policjantów w związku z podejrzeniem zbiorowego gwałtu na 14-latce z miejscowości Gavere w pobliżu Gandawy. Zdjęcia z ataku pojawiły się w mediach społecznościowych. Dziewczyna popełniła samobójstwo.

Zdjęcie Cmentarz w Gandawie - to tu doszło do ataku / /Door Wernervc/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Do napaści doszło 15 maja na miejskim cmentarzu w Gandawie. Belgijskie media ujawniły, że dziewczyna umówiła się tam na spotkanie z jednym z napastników. Nastolatek przyszedł na miejsce ze swoimi czterema kolegami i wspólnie rzucili się dziewczynkę. Według śledczych nastolatkowie mieli dopuścić się zbiorowego gwałtu, a zdjęcia, na których widać napaść opublikowali w mediach społecznościowych.

- Te fotografie ostatecznie przelały czarę. Upadł cały jej świat - tłumaczył mediom ojciec ofiary. Cztery dni po ataku 14-latka popełniła samobójstwo.

W sprawie zatrzymano pięciu nastolatków. Trzech podejrzanych to osoby niepełnoletnie, rówieśnicy ofiary. Dwaj pozostali mają 18 oraz 19 lat.

"Czysty horror"

Z szoku po napaści nie mogą wyjść samorządowcy i politycy. Burmistrz Gavere Denis Dierick znał ofiarę osobiście. Sytuację określił jako "czysty horror". - Nigdy nie przypuszczasz, że coś takiego może zdarzyć się w twojej miejscowości - przekazał.

Sarah Schiltz, sekretarz stanu ds. równości płci i równych szans, zapowiedziała, że dołoży wszelkich starań, by zdjęcia napaści seksualnych nie były udostępniane online. - Dystrybucja takich obrazów jest nie tylko nietolerowana, ale zupełnie nielegalne. To powinno być po prostu niemożliwie do zrobienia - stwierdziła. W tej sprawie ma rozmawiać z przedstawicielami największych serwisów społecznościowych.

"Okropne, nie mam słów. Zwracam się do wszystkich ofiar przemocy seksualnej: składajcie zawiadomienia" - zaapelował minister sprawiedliwości Vincent van Quickenborne. Zapewnił, że wymiar sprawiedliwości zrobi wszystko by ukarać zarówno sprawców, a także osoby, które "podawały dalej" zdjęcia z napaści.