Od kilku dni Belgię nawiedzają intensywne deszcze, które spowodowały powodzie w wielu częściach kraju. Woda zalała także ośrodek wczasowy Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour w Walonii.

Na piątkowy poranek Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE we współpracy z polskim konsulatem zaplanowało ewakuację polskich dzieci. Przeprowadzi ją belgijska armia.

"Wszyscy są cali i zdrowi"

- Wszyscy są cali i zdrowi, dzieci jeszcze śpią. Będziemy czekać na wiadomości, o której ewentualnie będzie można nas ewakuować. Dzieci są w wieku od 6 do 14 lat, są to polskie dzieci mieszkające na terenie Belgii, dzieci polonijne. Od dwóch tygodni Polska Macierz Szkolna prowadzi kolonie dla dzieci polonijnych i przez dwa dni mieliśmy opady deszczu, ale nie były to opady, które zapowiadałyby wielką powódź albo taką tragedię. Były to opady takie jak co roku. Na następne dni zapowiadano już lepszą pogodę - mówiła po godzinie 6:00 na antenie Polsat News Barbara Wojda.

Według niej "opady, które zaczęły się wyżej, w górach, spłynęły do rzeki i ta rzeka wylała".



- Ośrodek jest położony nad rzeką, więc jesteśmy jej bezpośrednimi sąsiadami. Wieczorem nic nie zapowiadało tego, rzeka była dość pełna, ale jak wstaliśmy rano, to wokół naszego budynku już była woda - wyjaśniała.

"Dzieci są w dobrym stanie"

Do tej pory wypoczywający nie potrzebowali pomocy z zapasami żywności.



- Potrafiliśmy wyżywić się sami. Organizując kolonię, zrobiliśmy zapasy. Wczoraj jeden z chłopców, który ma problemy zdrowotne, poczuł się źle, kręciło mu się w głowie, więc poprosiliśmy o pomoc. Przypłynęła mała motorówka, która zabrała jego oraz wychowawczynię do szpitala. Chłopiec jest już przebadany i przebywa z rodzicami. Reszta dzieci jest w dobrym stanie zdrowotnym, wszystkie dzieci są spokojne, nie ma paniki. Na początku wszyscy byli zdenerwowani, ale w tej chwili dzieci obyły się z tą sytuacją, dużo rozmawialiśmy na ten temat. Władze przekazały nam, żebyśmy czekali na pierwszym i drugim piętrze, bo tam będziemy bezpieczni - opowiadała Wojda.

Obecnie, Polacy czekają na dalsze informacje i wskazówki.



- Mamy zostać przewiezieni do sali, która jest położona wyżej, a stamtąd będziemy zabrani busami, które zorganizowała nam ambasada polska w Brukseli. Będziemy zabrani do ambasady, a stamtąd dzieci będą zabierane przez rodziców do domów. Dzieci są w kontakcie z rodzicami, część ma swoje telefony, a część rozmawiała przez mój telefon z rodzicami. W tej chwili nie pada, od wczoraj woda opadła. Zapowiadano, że już dzisiaj nie będzie padać, mam nadzieję, że sytuacja zacznie się poprawiać - spuentowała.