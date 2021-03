Belgia: Aresztowano Pjetera Shalę, oskarżonego o zbrodnie wojenne w Kosowie

Specjalna Izba Sądowa Kosowa (KSC) poinformowała we wtorek o aresztowaniu w Belgii Pjetera Shali, oskarżonego o zbrodnie wojenne w Kosowie. Zatrzymano go " na podstawie nakazu aresztowania i potwierdzonego aktu oskarżenia dotyczącego zbrodni wojennych".

Shala zostanie przewieziony do aresztu w Hadze. Według kosowskich mediów Shala to jeden z dawnych dowódców Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) o pseudonimie "Wilk". Był on przed laty przesłuchiwany przez zamknięty już Trybunał do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, lecz nigdy nie postawiono mu zarzutów.

Przed KSC w Hadze w listopadzie 2020 roku po raz pierwszy stanął były prezydent Kosowa Hashim Thaci, oskarżony o nadzorowanie nielegalnych obozów, w których byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach przedstawiciele serbskiej mniejszości i albańskiej opozycji; jeńcy byli torturowani, a niekiedy zabijani. Thaci po podtrzymaniu zarzutów przez KSC ogłosił swoją rezygnację z urzędu. Przed Izbą nie przyznał się do winy.

Wojna w Kosowie

Utworzona w 2015 roku Specjalna Izba Sądowa Kosowa jest sądem finansowanym przez UE i złożonym z sędziów międzynarodowych, ale będącym organem kosowskiego wymiaru sprawiedliwości. Ma jurysdykcję w sprawach zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i innych przestępstw, których dopuszczono się między 1 stycznia 1998, a 31 grudnia 2000 roku w czasie wojny w Kosowie, wówczas jeszcze serbskiej prowincji, i wkrótce po niej, głównie na Serbach, Romach i Albańczykach przeciwnych UCK.

W konflikcie z Serbią zginęło 13 tys. osób, w większości Albańczyków. Zakończył się on atakami lotniczymi NATO, przeprowadzonymi pod dowództwem USA, co zmusiło siły serbskie do wycofania się z Kosowa. W lutym 2008 roku dwumilionowe Kosowo, zamieszkane w większości przez Albańczyków, proklamowało niepodległość.