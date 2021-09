Papież Franciszek otrzymał w niedzielę na pokładzie samolotu, lecącego z Rzymu do Budapesztu, portretowe zdjęcie prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zostanie tego dnia beatyfikowany w Warszawie.

Podczas lotu do stolicy Węgier papież tradycyjnie przyszedł do towarzyszących mu dziennikarzy, by przywitać się z nimi.

Korespondentka PAP wręczyła mu duże kolorowe zdjęcie Prymasa Tysiąclecia, podkreślając, że zostanie w niedzielę ogłoszony błogosławionym podczas mszy Warszawie.

Papież natychmiast rozpoznał prymasa Wyszyńskiego i uśmiechnął się, a następnie ucałował otrzymane zdjęcie.

