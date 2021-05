Po informacji o bombie na pokładzie, samolot z Aten do Wilna awaryjnie lądował na lotnisku w Mińsku. Informacja o zagrożeniu okazała się nieprawdziwa, a służby zatrzymały lecącego samolotem opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. Liderka opozycji Swiatłana Cichanouska zapewnia, że była to dokładnie zaplanowana operacja władz. Prezydent Litwy uznał z kolei, że samolot zmuszono do lądowania "siłą".

Zdjęcie Awaryjne lądowanie i zatrzymany opozycjonista / EastNews / AFP

Reklama

W niedzielę na lotnisku w Mińsku lądował awaryjnie samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna. Przyczyną lądowania była informacja o bombie na pokładzie - podał portal Onliner.by.

Reklama

Media niezależne podały też informację o zatrzymaniu żyjącego na emigracji opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza, który leciał tym samolotem. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez białoruskie organy ścigania.

"Białoruś ocaliła Europę"

Sprawę skomentował w Telegramie Puł Pierwogo, kanał "zbliżony do służb prasowych Alaksandra Łukaszenki". Wynika z niej, że "na polecenie głównodowodzącego" do samolotu poderwano myśliwiec Mig-29.

"Pojawiła się informacja o bombie w samolocie. I chociaż ze screenshotu trasy samolotu widać, że był on już prawie przy granicy, zwrócił się on do Mińska, żeby tam go przyjęto" - pisze Puł Pierwogo.

"Łukaszenka dał bezdyskusyjny rozkaz: samolot ma zawrócić i zostać przyjęty. W tej sytuacji najważniejsze to bezpieczeństwo i życie ludzi" - dodano. Zaznaczono przy tym z ironią, że "dyktator na coś się przydał". "Niezależnie od sytuacji politycznie Białoruś nie należy do tych, którzy odmówią pomocy w trudnej sytuacji (czego nie można powiedzieć o sąsiadach z Zachodu). Zwłaszcza gdy chodzi o życie ludzi" - wskazano. Według kanału "Białoruś obroniła Europę".

Informacja o bombie nie potwierdziła się. Według służb lotniska samolot został sprawdzony, na miejscu pracowali saperzy.

Na pokładzie samolotu, jak poinformował na antenie telewizji państwowej przedstawiciel lotniska, było 123 pasażerów.

- W chwili obecnej znajdują się oni w strefie tranzytowej, gdzie odbywa się kontrola służby bezpieczeństwa lotniczego. Po zakończeniu tych procedur zostanie podjęta decyzja o wylocie - oświadczył.





Oskarżenia o terroryzm za aktywność w sieci

Założyciel kanału Nexta w Telegramie Raman Pratasiewicz został zatrzymany na lotnisku w Mińsku - poinformował również kanał w Telegramie, związany z białoruskim MSW. Opublikowano zdjęcie zatrzymanego mężczyzny. Później informację wraz ze zdjęciem usunięto.

Mieszkający poza granicami Białorusi Pratasiewicz był jednym z autorów prowadzonego w Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, później innego kanału - Białoruś mózgu (Biełaruś gołownogo mozga).

Oba zostały przez władze uznane za ekstremistyczne, a ich autorzy są poszukiwani przez organy ścigania - pisze portal Nasza Niwa. Pratasiewicz był oskarżony w sprawie karnej i umieszczony na liście osób "zaangażowanych w terroryzm".

"Operacja służb"

Zatrzymanie Pratasiewicza skomentowała przebywająca na emigracji w Wilnie była kandydatka w wyborach prezydenckich i liderka opozycji Swiatłana Cichanouska.

"Jest absolutnie oczywiste, że to operacja służb specjalnych" - czytamy w niedzielę w kanale Cichanouskiej w Telegramie.

Jej zdaniem "reżim naraził na zagrożenie pasażerów samolotu oraz całego lotnictwa cywilnego, aby rozprawić się z człowiekiem, który był redaktorem największych niezależnych kanałów w Telegramie". Wskazano, że w związku z zarzutami terroryzmu mężczyźnie może na Białorusi grozić kara śmierci.

Portal TUT.by precyzuje, że w ramach wszczętych dotychczas wobec Pratasiewicza spraw karnych nie grozi mu kara śmierci. Na razie zarzucono mu działania mające na celu wzniecanie nienawiści, organizację zamieszek, organizację działań poważnie naruszających porządek publiczny.

O zatrzymaniu Protasiewcza informuje również Agnieszka Romaszewska, dyrektorka TV Biełsat, sugerując, że w operację zaangażowana była Rosja.



Prezydent Litwy: Wydarzenie bez precedensu

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda na Twitterze nazwał tę sytuację "wydarzeniem bez precedensu" i zarzucił białoruskim władzom przymuszenie samolotu do lądowania w mińskim porcie.

"Na pokładzie był aktywista polityczny i założyciel kanału w Telegramie Nexta_EN. Został on aresztowany. Za tymi obrzydliwymi działaniami stoi reżim białoruski" - napisał Nauseda, domagając się niezwłocznego uwolnienia Pratasiewicza.