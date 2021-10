Przed godz. 18:00 polskiego czasu wszystkie należące do firmy serwisy przestały działać, a tysiące użytkowników zgłaszają awarie - problemy z wysyłaniem wiadomości, działaniem aplikacji i połączeniem z serwerem. Na razie nie wiadomo co wywołało awarię. - Problem prawdopodobnie nie jest spowodowany cyberatakiem, ponieważ technologia kryjąca się za różnymi aplikacjami Facebooka jest na tyle różna, że jedno włamanie prawdopodobnie nie dotknęłoby ich wszystkich - mówi dla "New York Times" dwóch anonimowych członków zespołu ds. bezpieczeństwa Facebooka.

"Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy mają problemy z dostępem do aplikacji Facebook. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalnego stanu i przepraszamy za wszelkie niedogodności." - przekazał Facebook na Twitterze.



Pracownicy, którzy mieli ocenić skalę przestoju serwisu nie mogli wejść do budynku, bo ich identyfikatory nie działały - podała dziennikarka "New York Times" Sheera Frenkel, powołując się na relację pracownika Facebooka.



Awarii uległa również platforma Workplace służąca do komunikacji wewnętrznej firmy, przez co większość pracowników nie może wykonywać swojej pracy - pisze "New York Times".