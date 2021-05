17 osób zostało zatrzymanych, a trzy trafiły do szpitala - to bilans bójki, do jakiej doszło w strefie wolnocłowej na lotnisku Londyn-Luton. Całe zdarzenie zarejestrowali świadkowie, nagrania trafiły do sieci.

Zdjęcie Do bójki z udziałem kilkunastu osób doszło na lotnisku Luton / YouTube

Reklama

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 8 w strefie dla pasażerów oczekujących na wejście do samolotu, czyli tych, którzy już przeszli odprawę i kontrolę bezpieczeństwa.



Bójce z udziałem kilkunastu osób przyglądali się inni pasażerowie. Gdy sytuacja zaczęła eskalować, większość z nich opuściła swoje miejsca, część schroniła się w sklepach.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Reklama

Policja zatrzymała w sumie 17 osób. Cztery zostały ranne, z czego trzy trafiły do szpitala z poważnymi obrażeniami. Póki co nie wiadomo, co było powodem awantury. Trwa policyjne śledztwo.



- Jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tym odosobnionym incydentem. Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec przemocy i nadal pomagamy policji w prowadzeniu dochodzenia. Chcielibyśmy szczerze przeprosić wszystkich pasażerów, których ten incydent dotknął - oświadczył rzecznik lotniska.

Całe zdarzenie nagrali świadkowie. Zdjęcia i wideo można obejrzeć na polsatnews.pl.

Lotnisko w Luton obsługuje przede wszystkim przewoźników niskokosztowych i czarterowych, w tym wiele tras do Polski wykonywanych przez linię Wizz Air. W czasie, w którym doszło do incydentu, zaplanowany był jeden lot do Polski - połączenie Wizz Air do Warszawy.