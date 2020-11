Uzbrojeni zamachowcy zaatakowali w poniedziałek wieczorem synagogę w centrum Wiednia. Na miejscu są silne oddziały policji, słychać także strzały. Policja potwierdziła, że doszło do strzelaniny. Dodała, że kilkanaście osób zostało rannych. Austriacka telewizja poinformowała o ośmiu zabitych w ataku. Zatrzymano jednego z zamachowców.

Zdjęcie Co najmniej jedna osoba zginęła w strzelaninie w centrum Wiednia /Twitter

W stolicy Austrii trwa obława. Moment, gdy w Wiedniu było słychać strzały (mogło paść ich 50-60), zarejestrowali mieszkańcy stolicy Austrii. Na nagraniach widać m.in. uzbrojone osoby biegnące ulicami miasta.

- Byliśmy na spacerze z psem, znaleźliśmy się bardzo blisko miejsca strzelaniny. Na początku myślałam, że ktoś odpala sztuczne ognie. Później wystrzały zaczęły się powtarzać. Zrozumieliśmy, że to coś poważnego - mówi polsatnews.pl pani Katarzyna, Polka mieszkająca w Wiedniu. Razem z mężem bezpiecznie dotarli do domu, około dwóch kilometrów od miejsca, w którym doszło do strzelaniny.

Kilku napastników

Napastnicy, którzy zaatakowali synagogę, są uzbrojeni; jest ich kilku. Policjanci nakazują mieszkańcom Wiednia udać się do domów. Możliwe, że prócz świątyni, zaatakowano także inne miejsca, m.in. restauracje, o czym informują lokalne media.

Austriacka telewizja ORF poinformowała o "kilku zabitych" w Wiedniu.

Ranny policjant

W strzelaninie niedaleko Schwedenplatz jeden z policjantów został ciężko ranny; postrzelono go z długiej broni - podała rzecznika MSW.

Na razie nie wiadomo też, czy celem ataku była pobliska synagoga - dodała.

Według przedstawiciela wspólnoty żydowskiej synagoga i przylegające do niej biura były zamknięte w czasie, gdy doszło do strzelaniny.