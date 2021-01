Na lotnisku w Wiedniu zatrzymano mężczyznę, który w skarpetkach i plastikowych pojemnikach próbował przemycić do Austrii 74 objęte ochroną kameleony z Tanzanii - podał we wtorek serwis internetowy BBC News.

Zdjęcie Niecodzienny przemyt na austriackiej granicy /Bundesministerium für Finanzen /materiały prasowe

Austriackie władze poinformowały w piątek, że 56-letni mężczyzna, który został zatrzymany podczas kontroli celnej, ukrył zwierzęta w walizce - w skarpetkach i pustych opakowaniach po lodach. Przyleciał do Austrii z Tanzanii przez Etiopię.



Kameleony zabrano do ogrodu zoologicznego Schoenbrunn w Wiedniu, gdzie ustalono, że trzy z przemycanych zwierząt nie przeżyły. Wszystkie kameleony pochodziły z gór Usambara w Tanzanii.



Według władz, na czarnym rynku zostałyby sprzedane za około 37 tys. euro.



Mężczyźnie, który przemycał zwierzęta do Austrii, grozi kara grzywny w wysokości do 6 tys. euro - podało w oświadczeniu austriackie ministerstwo finansów.