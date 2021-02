Australia: Próbował podpalić kobietę i jej córkę. Poszukiwany ma swastykę na czole

W Gosnell na przedmieściach australijskiego Perth uzbrojony w dezodorant i zapalniczkę mężczyzna zaatakował kobietę i jej nastoletnią córkę. Sprawca podpalił ramię matki, wykrzykując rasistowskie hasła. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniu napastnika, jako jego znak rozpoznawczy podano swastykę na czole.

Zdjęcie Mężczyzna jest poszukiwany przez australijską policję /WA Police /materiały prasowe

Matka i jej nastoletnia córka posiadają rdzenne, australijskie korzenie. Gdy szły do galerii handlowej, napadł je mężczyzna ze swastyką na czole, który wykrzykiwał rasistowskie obelgi - czytamy w polsatnews.pl.



Jak przekazała policja, napastnik miał przy sobie dezodorant i zapalniczkę. Takim prowizorycznym "miotaczem ognia" zaatakował kobietę i poparzył jej ramię. Rany okazały się niegroźne, ale napastnikowi udało się uciec, zanim służby pojawiły się na miejscu.



- To tchórzliwy i przypadkowy atak. Takie zachowanie nie będzie akceptowane w naszej społeczności - określił starszy sierżant Sean Bell, który prowadzi śledztwo.

- Sam atak na matkę i córkę, które próbowały po prostu kupić coś do jedzenia, jest okropny. Sytuację pogarsza fakt, że atak był motywowany rasizmem. Sprawa jest traktowana przez nas niezwykle poważnie - dodał.



Policja Australii Zachodniej opublikowała nagrania z monitoringu oraz portret pamięciowy napastnika, prosi o pomoc w jego identyfikacji. Według funkcjonariuszy napastnik mógł mieć ok. 40 lat i 175 cm wzrostu. Świadkowie zeznali, że poszukiwany miał na czole białą swastykę. Nie wiadomo jednak, czy był to tatuaż, czy zmywalna farba.