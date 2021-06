Australia: Media z milionową grzywną. Mimo zakazu informowały o procesie Pella

Koncerny medialne zapłacą łącznie 1,1 mln dolarów australijskich (3,1 mln zł) grzywny. Tak zdecydował w piątek australijski sąd. Chodzi o złamanie zakazu informowania o procesie kardynała George'a Pella. Duchownego skazano, a następnie uniewinniono za czyny pedofilskie.

Zdjęcie Kardynał George Pell / ALBERTO PIZZOLI / AFP

12 firm medialnych, w większości należących do Nine Entertainment i News Corp Ruperta Murdocha, przyznało się w lutym przed Sądem Najwyższym Wiktorii do złamania zakazu informowania o procesie i skazaniu kardynała. Firmy mają zapłacić od 1 tys. do 450 tys. dolarów australijskich. Muszą również pokryć koszty sądowe w wysokości 650 tys. dolarów.

Sędzia John Dixon powiedział, że firmy przyznały się do winy, aby chronić poszczególnych redaktorów, reporterów i prezenterów przed skazaniem. Osobom tym groziły kary więzienia.

Relacjonowania procesu zakazał sąd okręgowy w Wiktorii, aby zapewnić kardynałowi sprawiedliwy proces w sprawie kolejnych zarzutów. Zostały one później wycofane.



Według agencji AP takie zakazy są powszechne w australijskim i brytyjskim systemie sądowniczym. Ogromne międzynarodowe zainteresowanie procesem w erze cyfrowej utrudniło jednak egzekwowanie zakazu informowania.

"Ocenzurowano"

Gdy w grudniu 2018 r. kard. Pell został uznany za winnego przez ławę przysięgłych, poinformowały o tym zagraniczne media. Australijskie tytuły z kolei podały, że nie mogą przekazać ważnych wiadomości o wysoko postawionej osobie. Niektóre z nich wskazywały, że informacje można odszukać w internecie.

Najpopularniejsza gazeta w Melbourne, "Herald Sun", opublikowała biały nagłówek "Ocenzurowano" na czarnej pierwszej stronie. "Świat czyta bardzo ważną historię, która jest istotna dla mieszkańców Wiktorii" - poinformowała gazeta.

Sędzia odrzucił argumenty, że informacje w mediach - w których nie wymieniono nazwiska kard. Pella - były w interesie publicznym.



Skazany, a potem uniewinniony

Australijski kardynał został skazany na początku marca 2019 r. przez sąd pierwszej instancji na sześć lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dwóch 13-letnich wówczas chórzystów w 1996 r. Zarzuty zostały podtrzymane w sądzie apelacyjnym, ale w kwietniu 2020 r. Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i nakazał zwolnienie Pella z więzienia. Od początku procesu duchowny powtarzał, że jest niewinny.

Urodzony w 1941 r. Pell był biskupem pomocniczym, a od 2001 r. metropolitą Melbourne. W latach 2001-14 sprawował funkcję metropolity Sydney. Papież Franciszek mianował go w 2013 r. członkiem Rady Kardynałów, a rok później prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii Stolicy Apostolskiej.

Pell był najwyższym dostojnikiem Kościoła skazanym w sprawie dotyczącej pedofilii. Po tym, gdy w 2017 r. zostały mu formalnie postawione zarzuty, papież urlopował go, a następnie zdymisjonował z pełnionej funkcji. Po wydaniu wyroku skazującego Franciszek zakazał kardynałowi publicznego pełnienia posługi i kontaktów z nieletnimi.