Atomowy okręt podwodny stracił napęd. Rosja zaprzecza

Według duńskiej marynarki wojennej rosyjski atomowy okręt podwodny typu K-266 utracił napęd na wodach terytorialnych Danii. Jednostka, której cała załoga wyszła na pokład w kamizelkach ratunkowych, miała dryfować, a rosyjski holownik przygotowywał się do udzielenia pomocy. Napęd został naprawiony i "Orioł" odpłynął. Rosja zaprzeczyła jednak, by doszło do awarii.

