Konsulat Generalny w Lyonie zaapelował w czwartek (29 października) o unikanie okolic Katedry Notre Dame w Nicei i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb po ataku nożownika.

Zdjęcie Służby w pobliżu miejsca zdarzenia /SEBASTIEN NOGIER /PAP/EPA

Do ataku doszło w czwartek ok. 9 rano. Według policji w ataku trzy osoby zginęły, w tym jednej podcięto gardło, a kilka zostało rannych. Napastnik został zatrzymany - jest ranny, został przewieziony do szpitala.

Reklama

Okolice bazyliki Notre Dame zostały oddzielone kordonem policyjnym. Świadkowie mówią o panice, która wybuchła po ataku. Nastąpił on w sytuacji podwyższonego zagrożenia terrorystycznego.

W związku z atakiem szef francuskiego MSW uruchomił komórkę kryzysową. Udał się na jej posiedzenie po opuszczeniu parlamentu.

Pałac Elizejski poinformował, że w czwartek do Nicei uda się prezydent Emmanuel Macron.

Więcej na temat ataku we Francji TUTAJ.