Argentyna: Bliskie spotkanie pływaczki z dwoma wielorybami

Zajście miało miejsce u wybrzeży argentyńskiego Puerto Madryn. Nagranie opublikował fotograf Maxi Jonas. Podczas 54-sekundowego ujęcia z lotu ptaka widać, jak ponad 10-metrowe wieloryby podpływają do pływaczki na desce SUP.

Nagranie szybko obiegło media społecznościowe.



- To był niesamowity poranek, bez wiatru, z wieloma zwierzętami - powiedział Maxi Jonas, fotograf agencji prasowej Telam, który od lat rejestruje obrazy natury. Jak dodał, przez lata robienia zdjęć miejscowej faunie nigdy nie widział niebezpiecznych dla ludzi sytuacji z udziałem wielorybów i podkreślał "przyjazne zachowanie" największych żyjących ssaków.



W dzień jej urodzin

Fotograf przypomniał, że lokalne prawo zabrania kontaktu z dzikimi zwierzętami, ale wyjaśnił, że "w tym przypadku to wieloryb podpłynął do kajaka, aby bawić się tak, jakby był zwierzęciem domowym".



Na desce była wówczas Analía Giorgetti. Zdarzenie miało miejsce w dzień jej urodzin. Giorgetti to prawniczka i nauczycielka z Puerto Madryn. Podczas bliskiego spotkania z wielorybami była dopiero drugi raz na desce SUP. Gdy zobaczyła zbliżającego się wieloryba natychmiast wyciągnęła wiosło z wody. - Należy to zrobić, aby im nie przeszkadzać i mieć nadzieję, że przejdą cicho - powiedziała.



Wieloryby są zazwyczaj przyjaźnie nastawione do ludzi. Ze statystyk prowadzonych przez Amerykańskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) wynika, że w latach 1999-2010 wypadki z udziałem ssaków morskich w USA były przyczyną śmierci 15 osób. Wszystkie te zdarzenia dotyczyły nieszczęśliwych wypadków, przede wszystkich zderzeń z łodziami.