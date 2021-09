Na pozór niedorzeczne badanie namibijskich biologów ma oczywisty cel, jakim jest sprawdzenie, jak transport na linie podpiętej do śmigłowca wpływa na zdrowie wielkich, ale delikatnych nosorożców.

Niekiedy trzeba je przetransportować szybko, a ponieważ to wymierające zwierzęta, tym ważniejsze staje się, w jakim stanie będą ich serca i płuca na końcu podróży. Okazało się, że znoszą to bardzo dobrze.

Tężyzna ministrów?

Mniej optymizmu znalazło się we wnioskach laureata antynobla z ekonomii.

- Odkryłem, że w krajach uznawanych za relatywnie skorumpowane, średni indeks masy ciała ministrów jest relatywnie wysoki. Kraje mniej skorumpowane mają szczuplejszych ministrów - powiedział Pavlo Blavatsky, laureat nagrody antynobla z ekonomii.



Rozśmieszyć, a później skłonić do myślenia - to motto przyświecające organizatorom plebiscytu.

Fizyczne powody wpadania pieszych na siebie

Laureatka nagrody z biologii przyznała, że ta nagroda to wielki zaszczyt. - Jak wiemy, koty domowe mają wielki repertuar wokalny i różnicują swoje głosy i melodie w trakcie komunikacji - mówiła Suzane Schatz,



Antynobla z ekologii otrzymali badacze składu przyklejonych do chodnika gum do żucia, z fizyki - odkrywcy przyczyn niewpadania na siebie pieszych na chodniku. Nagrodę pokojową natomiast naukowcy, którzy wyjaśnili, że broda służy do tłumienia ciosu w szczękę.