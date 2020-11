Angela Merkel skomentowała protesty kobiet w Polsce

Prawo do demonstracji jest częścią wolnego społeczeństwa – powiedziała Angela Merkel, pytana o protesty w Polsce.

- Prawo do demonstracji trzeba szanować - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel, pytana na konferencji prasowej o protesty w Polsce przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. - Jest ono częścią wolnego społeczeństwa, ale i w tym wypadku demonstracje powinny mieć miejsce z zachowaniem dystansu społecznego i przestrzeganiem zasad higieny - dodała.

Zapytana o to, powiedziała, że nie rozmawiała jeszcze z premierem Morawieckim o eskalacji sytuacji w Polsce.

Mówiąc o respektowaniu prawa do demonstracji, przypomniała, że protesty mają również miejsce w Niemczech. - W Berlinie jest obecnie więcej demonstracji niż w czasach przed epidemią koronawirusa - stwierdziła kanclerz Niemiec, odpowiadając na pytanie DW.

Liderka Zielonych: Solidarna w protestującymi

Z kolei współprzewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock podkreśliła, że w czasach pandemii, kiedy protest jest utrudniony przez przestrzeganie dystansu społecznego i zasad higieny, "tym bardziej imponuje, że tak wiele kobiet jasno mówi, że kto narusza prawa kobiet, narusza prawa człowieka i tym samym podstawowe prawa Unii Europejskiej".

- To nie jest żadne "nice to have", tylko fundamentalne prawa, które zdobyły kobiety. Dlatego jestem solidarna z tymi, którzy pokojowo i przestrzegając zasad obowiązujących w walce z pandemią wychodzą na ulice w obronie swoich praw, a przez to także praw europejskich - mówiła Baerbock.

