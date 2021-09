Andrzej Duda w USA. Nie spotka się z Joe Bidenem

Świat

Prezydent Andrzej Duda przyleciał do USA, by wygłosić wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. W planach ma też rozmowy z przywódcami innych państw, ale nie spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. - Rozmowa prezydentów USA i Polski jest potrzebna, ale chcemy, by wcześniej doszło w Waszyngtonie do refleksji na temat Nord Stream 2 - tłumaczył po przylocie prezydencki minister Jakub Kumoch. Jak dodał, nie jest to temat do rozmowy na 15 minut w kuluarach.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / Reporter