Andrzej Duda w ONZ: Prezydent Brazylii w Polski w marcu lub na początku kwietnia

Mamy nadzieję, że prezydent Brazylii Jair Bolsanaro przyjedzie do Polski w marcu lub na początku kwietnia - mówił we wtorek Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Przekazał też informację o zaproszeniu do Mongolii oraz, że "administracja prezydenta Joe Bidena ma wiele problemów, w tym Afganistan, którym musi się zająć i są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas briefingu w Nowym Jorku / Polsat News