Prezydent Andrzej Duda składa oficjalną wizytę w Gruzji. W czwartek spotkał się z prezydent Salome Zurabiszwili. - Potwierdziłem wolę rządu polskiego, aby podzielić się szczepionkami i dostarczyć szczepionki do Gruzji - powiedział w czwartek po spotkaniu z prezydent Gruzji w Tbilisi.

Zdjęcie Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Gruzji / Leszek Szymański / PAP

Wśród tematów rozmów z prezydent Gruzji wymienił m.in. turystykę w dobie pandemii Covid-19. - Chciałbym, żeby Gruzja w tym roku swoją ofertę mogła także zaproponować naszym turystom. Wierzę w to, że będzie to możliwe i w okresie wakacyjnym nasi rodacy zainteresowani odwiedzeniem Gruzji będą mogli tu przyjechać - mówił prezydent.



Duda poinformował, że potwierdził także chęć podzielenia się przez Polskę szczepionkami przeciw Covid-19 z Gruzją.



- Potwierdziłem wolę rządu polskiego, aby podzielić się szczepionkami, aby dostarczyć do Gruzji szczepionki - powiedział prezydent.



Wyraził nadzieję, że Polska otrzyma zamówione szczepionki zgodnie z terminami, dzięki czemu - jak dodał - będzie mogła przekazać pewną ilość szczepionek na potrzeby społeczeństwa gruzińskiego. Poinformował, że będzie na ten temat jeszcze rozmawiał z szefem polskiego rządu, ministrem zdrowia i szefem KPRM.

"Gruzja jest całkowicie otwarta"

Zurabiszwili podkreśliła, że współpraca między Gruzją a Polska ma bardzo długą historię, ale "oczywiście jeszcze sporo przed nami".



Mówiła, że w trakcie rozmów Duda zapewnił, iż Polska dołoży wszelkich starań, by wypełnić deklaracje dotyczące wsparcia Gruzji w zakresie szczepionek.



- Ta solidarność, którą okazuje polska strona Gruzji, jest bardzo cenna, bardzo ważna i te wielkie gesty są niezmiernie ważne dla Gruzji - podkreśliła Zurabiszwili.

Mówiła też, że Duda zapewnił, że będzie na międzynarodowych szczytach podnosił kwestię interesów Gruzji i problemy związane z terenami okupowanymi.



- Jesteśmy bardzo dumni, że w Polsce mamy takie duże wsparcie - powiedziała Zurabiszwili.



Mówiła, że jest bardzo ważne, aby wzmacniać współpracę polsko-gruzińską. Dodała, że po pokonaniu koronawirusa Gruzja chciałaby wzmocnić swoją ekonomię, która opiera się przede wszystkim na turystyce.



- Już niebawem otwiera się sezon turystyczny i Gruzja jest całkowicie otwarta dla wszystkich turystów, szczególnie dla osób po szczepieniu - powiedziała Zurabiszwili.

Podziękowania dla Polski

Prezydent Gruzji przypomniała, że Duda odwiedził też w środę linię rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową, gdzie stacjonuje Misja Obserwacyjna UE. Jak zaznaczyła, pokazuje to, że "jak Polska dobrze rozumie trudną sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Gruzja".



Zurabiszwili podziękowała Polsce za to, że "towarzyszy Gruzji w trudnej drodze do Unii Europejskiej".



- Dzisiejsze czasy wymagają od nas wszystkich większej solidarności. Liczymy na wsparcie naszych partnerów w drodze do Unii europejskiej i do struktur NATO. Polska jest jednym z krajów, która popiera Gruzję w drodze do tych organizacji - oświadczyła prezydent Zurabiszwili.



Zaznaczyła, że Gruzja przeszła już pewne etapy na drodze do UE: podpisano umowa stowarzyszeniową i uruchomiono ruch bezwizowy. - Przed nami jeszcze długa droga, ale nadejdzie czas, gdy Gruzja będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej - podkreśliła.

Przyznała, że przed Gruzją jest realizacja wielu projektów infrastrukturalnych przy wsparciu UE, która też ma swój interes w regionie Morza Czarnego.



Oceniła, że dla Gruzji istnieje też perspektywa wstąpienia do NATO przypominając, że w 14 czerwca w Brukseli odbędzie się szczyt Sojuszu. - Z prezydentem Dudą omawialiśmy ten temat, by polska strona reprezentowała tam interesy Gruzji i przekazywał informację o rzeczywistej sytuacji w Gruzji; myślę, że również z ukraińskiej strony. Liczymy na to, że drzwi do struktur NATO będą dla Gruzji otwarte, jak były dla Macedonii - powiedziała Zurabiszwili.

"Będę rozmawiał z przywódcami UE"

Prezydent Duda odnosząc się do linii rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową wskazywał, że na co dzień pełni tam swoje zadania Misja Obserwacyjna UE, w której uczestniczy 17 obserwatorów z Polski, a kierowana jest przez Marka Szczygła.



Duda poinformował, że podczas czwartkowej rozmowy z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili podjęto temat dalszej przyszłości tej misji. Jak relacjonował, pani prezydent zwróciła się do niego o to, by zabiegał o jej wzmocnienie.



- Będę rozmawiał na ten temat z przywódcami UE, będę rozmawiał z prezydentami, będę rozmawiał także z panem premierem Mateuszem Morawieckim, żeby ten postulat przedstawił na Radzie Europejskiej. Mam nadzieję, że uda się podjąć także i działania w tym kierunku - podkreślił polski prezydent.



Jak zapewnił sprawa granic Gruzji i sytuacji jaka panuje w rejonie Abchazji będzie podnoszona na forach międzynarodowych, m.in. ONZ. - I to zarówno w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ jak i w Radzie Praw Człowieka ONZ, w której dzisiaj Polska jest członkiem - zapowiedział Duda.