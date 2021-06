Amsterdam nie chce "pijanych turystów palących marihuanę"

Amsterdam zmienia swoje podejście do turystów. Władze miasta chcą przyciągnąć podróżników "wyższej jakości". - Jeśli przyjeżdżasz tu tylko po to, by palić marihuanę i sprawiać kłopoty, mówimy jasno: "nie chcemy cię" - powiedział holenderskiemu dziennikowi "De Volkskrant" Victor Everhardt, radny socjalliberalnej partii D66.

Zdjęcie Napis "I AMsterdam", z którym turyści chętnie robią sobie zdjęcia / Jerzy Pawleta / Agencja FORUM