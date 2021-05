W austriackiej klinice w Freistad doszło do fatalnej pomyłki. 82-letniemu pacjentowi amputowano zdrową nogę. Zauważono to dwa dni później. Szpital przyznał, że podczas zabiegu doszło do serii niefortunnych błędów.

82-letni pacjent cierpiący na liczne schorzenia poddał się operacji w Freistadt Clinic w Austrii. We wtorek lekarze mieli dokonać amputacji lewej nogi. Jak poinformował szpital, w czasie operacji doszło do szeregu niefortunnych błędów, przez co mężczyźnie usuniętą prawą, zdrową nogę. Sytuacja wyszła na jaw podczas zmiany opatrunku w czwartek.

"Jesteśmy głęboko zszokowani, że we wtorek 18 maja, pomimo standardów zapewnienia jakości, 82-latkowi amputowano złą nogę" - poinformowała klinika w oświadczeniu cytowanym przez "The Independent".

Konieczna kolejna amputacja

Szpital stwierdził, że tuż przed zabiegiem doszło do splotu niefortunnych okoliczności, a za całą sytuacją stoi błąd ludzki. Pomyłkę najprawdopodobniej popełniono tuż przed zabiegiem, gdy oznaczano nogę do amputacji.

Pacjentowi zaproponowano pomoc psychologiczną. Mężczyzna będzie musiał przejść ponowną amputację, aby usunąć lewą nogę od połowy uda. Operację zaplanowano w niedługim czasie.

