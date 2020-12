Amerykański senator Angus King ze stanu Maine poprosił właścicieli serwisów streamingowych o pomoc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19 w czasie urlopów świątecznych - informuje serwis Variety.com.

Zdjęcie Amerykański senator Angus King napisał list m.in. do Netflixa /Facebook/Senator Angus S. King /facebook.com

Amerykański polityk w liście skierowanym do Netflixa, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, Hulu i HBO Max prosi popularnych w USA nadawców o bezpłatne udostępnienie ich oferty. Zdaniem senatora Angusa Kinga darmowe seriale, filmy czy programy mogą zachęcić Amerykanów do pozostanie w domu w czasie urlopów świątecznych i tym samym spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Polityk ma nadzieję, że bezpłatne udostępnienie najpopularniejszych platform streamingowych zniechęci Amerykanów do podróży i gromadzenia się w miejscach publicznych.

