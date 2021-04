- Stany Zjednoczone są ogromnie zaniepokojone wrogością wobec polskiej mniejszości - powiedziała ambasador USA w tym kraju, Julie Fisher. W rozmowie z Janem Mikrutą z Polsat News nawiązała także do prześladowań polskiej mniejszości podczas rządów Alaksandra Łukaszenki. Cała rozmowa w Polsat News o godz. 22:30.

Zdjęcie Julie Fisher, ambasadorka USA na Białorusi / Polsatnews.pl

Julie Fisher jest pierwszą amerykańską ambasador na Białorusi od 13 lat. Jednak władze w Mińsku jak dotąd nie wydały jej wizy, dlatego rezyduje w Wilnie, stolicy Litwy.

- Nie będę siedzieć z założonymi rękami, czekając na to, by władze w Mińsku zdecydowały, co zrobić z tą wizą. Będę blisko współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, z pozostającymi na wygnaniu przywódcami demokratycznego ruchu na Białorusi, a także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - zadeklarowała dyplomatka w rozmowie z Polsat News .

Fisher odniosła się też do represji, jakie reżim Alaksandra Łukaszenki stosuje wobec polskiej mniejszości na Białorusi.

- To dowód na to, jak ekstremalna jest w tym kraju sytuacja związana z prawami człowieka. Stany Zjednoczone będą, tak jak dotąd, występować w imieniu mniejszości - powiedziała.

Jak dodała, USA "są ogromnie zaniepokojone wrogością wobec polskiej mniejszości".

Cała rozmowa Jana Mikruty z ambasador Julie Fisher w programie "Dzień na świecie". Oglądaj od godz. 22:30 w Polsat News.

