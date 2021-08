Aleksiej Nawalny w liście z więzienia: Zachód powinien zwalczać korupcję

Dokładnie rok temu próbowano go otruć nowiczokiem, a teraz napisał list z więzienia. Lider ​antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny wezwał Zachód do rozprawienia się z korupcją. Zaproponował utworzenie kategorii krajów "zachęcających" do łapownictwa. Z kolei Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na osoby i instytucje, które były związane z zamachem na życie Nawalnego.

Zdjęcie Aleksiej Nawalny; zdj. ilustracyjne / AFP