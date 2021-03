Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował, że ogłosił głodówkę w kolonii karnej. Wiadomość pojawiła się na Instagramie polityka.

Reklama

Zdjęcie Aleksiej Nawalny /Moscow City Court\TASS /Getty Images

Rosyjski opozycjonista jest osadzony w kolonii karnej w miejscowości Pokrow w obwodzie włodzimierskim, około 100 kilometrów od Moskwy. Ma spędzić w zakładzie karnym około dwóch i pół roku.

"Leżę głodny, ale na razie z dwiema nogami"

Reklama

"Ogłosiłem głodówkę z żądaniem respektowania prawa i dopuszczenia do mnie zaproszonego lekarza. Leżę głodny, ale na razie z dwiema nogami" - oświadczył Aleksiej Nawalny, który ostatnio skarżył się na ból kręgosłupa i niesprawność prawej nogi.

Wyjaśnił, że w kolonii karnej przysługuje mu prawo do zaproszenia lekarza i otrzymywania lekarstw, ale nie uzyskał na to zgody. Dodatkowo Nawalny skarżył się na psychologiczne tortury, polegające na budzeniu go w nocy co godzinę.

Instagram Post

Próba otrucia

Nawalny w sierpniu 2020 roku stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację.



Władze niemieckie uznały, że opozycjonistę próbowano w Rosji otruć bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczok. Władze Rosji temu zaprzeczają.