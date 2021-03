Aleksiej Nawalny przebywa w kolonii karnej w Pokrowie

Wiadomo, gdzie przebywa Aleksiej Nawalny. Rosyjski opozycjonista trafił do kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim. Informacja na ten temat ukazała się w jego mediach społecznościowych. Od rana w poniedziałek przed kolonią karną dyżurowali jego adwokaci, licząc na widzenie z nim.

Reklama

Zdjęcie To właśnie tu przebywa Aleksiej Nawalny /DIMITAR DILKOFF/AFP /AFP

"Muszę przyznać, że rosyjski system więziennictwa zdołał mnie zadziwić. Nie wyobrażałem sobie, że można urządzić prawdziwy obóz koncentracyjny 100 km od Moskwy" - napisał Nawalny. Obok zamieścił swoje zdjęcie z ostrzyżoną na krótko głową.

Reklama

Zapewnił, że na razie nie widział "żadnej przemocy, ani nawet aluzji do niej", niemniej "wierzy w liczne historie o tym, że niedawno w kolonii karnej nr 2 'Pokrow' ludzi bito drewnianymi młotkami, aż byli na wpół żywi". Teraz - dodał - "metody zmieniły się" i on sam nazywa "swój nowy dom" - kolonię karną - "przyjaznym obozem koncentracyjnym".

"Reżim, regulamin, porządek dnia", "kamery wideo są wszędzie, wszyscy są pod obserwacją i za najmniejsze naruszenia sporządzany jest raport" - opisał opozycjonista sytuację w kolonii karnej. Opozycjonista dodał, że zabroniono w kolonii karnej żargonu więziennego i przekleństw, i zakaz ten jest przestrzegany.

On sam, zakwalifikowany jako więzień skłonny do ucieczki, jest ściśle pilnowany: w nocy funkcjonariusz regularnie filmuje go kamerą wideo, meldując, że "skazany Nawalny jest na miejscu".

"Jeśli odnosić się do tego wszystkiego z humorem, to można żyć" - podsumował Nawalny.

Instagram Post

Ponad dwa lata w kolonii karnej

Adwokaci Nawalnego powiadomili w piątek, że opozycjonista został wywieziony z aresztu śledczego w miejscowości Kolczugino w obwodzie włodzimierskim, gdzie przebywał w ostatnim czasie. Obrońcy nie zostali poinformowani, dokąd go zabrano. Agencja TASS podała, powołując się na źródło, że Nawalny jest w kolonii karnej w Pokrowie, miejscowości leżącej około 70 km od Kolczugina, w której ma odbywać wyrok pozbawienia wolności.

Moskiewski Sąd Miejski odrzucił 20 lutego apelację złożoną przez obrońców Nawalnego od decyzji sądu niższej instancji o "odwieszeniu" kary więzienia z 2014 roku za rzekome malwersacje finansowe.

Nawalny powinien spędzić w kolonii karnej około 2,5 roku.