Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny pozostanie w areszcie do 15 lutego - zdecydował w poniedziałek sąd. Jego posiedzenie odbyło się na komisariacie policji w Chimkach pod Moskwą, gdzie Nawalnego przewieziono po aresztowaniu w niedzielę na lotnisku Szeremietiewo.

Zdjęcie Nawalny został zatrzymany w niedzielę wieczorem po przylocie z Niemiec do Rosji /Kirill Kudryavtsev/ AFP /East News

O decyzji sądu poinformował jego adwokat Wadim Kobziew.

Reklama

O umieszczenie Nawalnego w areszcie wnioskowała Federalna Służba Więzienna (FSIN). Chce ona, by Nawalny pozostał w areszcie śledczym do czasu, gdy rozpatrzony zostanie jej wniosek o zamianę wydanego wobec niego w 2014 roku wyroku w zawieszeniu na bezwzględne wykonanie kary, czyli pozbawienie wolności. Według mediów sąd zajmie się tym wnioskiem 29 stycznia.

Nawalny został w 2014 roku skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej.

Rząd Niemiec domaga się uwolnienia Nawalnego

Komentując sprawę Nawalnego podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik kanclerz Angeli Merkel - Steffen Seibert - zauważył, że Rosja zatrzymała lidera opozycji, ale nie zatrzymała nikogo innego w związku z jego otruciem za pomocą broni chemicznej. Decyzję władz nazwał "arbitralną".

Seibert zapowiedział, że poruszy kwestię opozycjonisty na forum europejskim. Jak dodał, mimo że Nawalny był leczony w Berlinie, jego sprawa nie należy wyłącznie do stosunków dwustronnych między Rosją i Niemcami.

Zapytany, czy kwestia zatrzymania polityka zmieni stosunek Berlina do projektu gazociągu Nord Stream 2, Seibert odpowiedział przecząco.

- Pozycja rządu federalnego w sprawie projektu Nord Stream 2, który jest projektem komercyjnym, była przedstawiana tu wiele razy i nie zmieniła się - oznajmił.

Wideo z komisariatu

W poniedziałek Nawalny opublikował nagranie wideo z pomieszczenia komisariatu policji w Chimkach pod Moskwą, gdzie, jak poinformował, rozpatrywany jest przez sąd wniosek o umieszczenie go w areszcie śledczym.

- Nie rozumiem, co się dzieje. (...) Dlaczego posiedzenie sądu odbywa się na policji? - zapytał. Ocenił, że doszło do demonstracyjnego lekceważenia obowiązujących przepisów. - To, co się tutaj odbywa, jest niemożliwe - oświadczył.

Nawalny przebywa na komisariacie policji w Chimkach od czasu zatrzymania w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo po powrocie z Niemiec.