- Aleksiej Nawalny zaczął odczuwać problemy ze zdrowiem w kolonii karnej, w której odbywa karę pozbawienia wolności - poinformował jego współpracownik Leonid Wołkow. Nie wiadomo, gdzie rosyjski opozycjonista odbywa karę. Jego adwokacji nie są do niego dopuszczani.

Zdjęcie Uwięziony Aleksiej Nawalny ma kłopoty ze zdrowiem /Press Office of Moscow's Babushk /Agencja FORUM

- Nie wiemy, gdzie jest Aleksiej Nawalny i dlaczego jest ukrywany przed adwokatami. Od końca zeszłego tygodnia odczuwa silne bóle w plecach. Przekazał, że drętwieje mu noga, nie może na niej stanąć. Przez cały ten czas dano mu dwie tabletki ibupromu - napisał współpracownik opozycjonisty Leonid Wołkow na komunikatorze Telegram.

Ostrzegł, że nagłe pogorszenie się samopoczucia Nawalnego "nie może nie budzić wielkiego niepokoju ze względu na okoliczności". Wyraził przypuszczenie, że opozycjonista jest w szpitalu więziennym, a administracja kolonii karnej usiłuje to ukryć.

Adwokaci mieli się spotkać z Nawalnym o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 11 czasu polskiego), ale po upływie blisko czterech godzin nadal ich nie wpuszczono.

Próba otrucia

Nawalny w sierpniu 2020 r. stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację, podczas której - jak relacjonował - uczył się od nowa chodzenia i wielu innych czynności.

Władze niemieckie uznały, że opozycjonista w Rosji padł próbą otrucia bojowym środkiem trującym. Rosja temu zaprzecza.

