"Wysoki, szczupły mężczyzna w bluzie z kapturem" jest poszukiwany przez śledczych z Alaski w związku z umieszczeniem naklejek ze swastyką i słowami "jesteśmy wszędzie" w Muzeum Kultury Żydowskiej i barze dla osób LGBT w Anchorage. "To pierwszy taki przypadek szerzenia nienawiści w mieście" - stwierdził rzecznik lokalnej policji.

Zdjęcie Śledztwo w sprawie naklejek prowadzi policja w Anchorage na Alasce (USA) / Facebook.com/Anchorage Police Department /

Na ścianach Muzeum Kultury Żydów oraz gejowskiego baru w Anchorage, największym mieście stanu Alaska, ktoś umieścił naklejki ze swastykami i napisami "jesteśmy wszędzie", przekazała w piątek agencja AP.

Kamery zainstalowane na murach gmachu muzeum uchwyciły wysokiego, szczupłego mężczyznę w bluzie z kapturem i masce przyklejającego etykiety o nienawistnym przekazie. Policja w Anchorage przekazała, że poszukuje sprawcy i poprosiła społeczność o pomoc w jego identyfikacji.

"W naszej społeczności nie ma miejsca na nienawiść" - poinformowali napisał miejscowy wydział policji.

Funkcjonariusze prowadzą dwie odrębne sprawy dotyczące baru Mad Myrna's i muzeum żydowskiego na Alasce.

"Jeśli ktoś znajdzie naklejkę na swastyką, nie usuwajcie jej i nie dotykajcie" - poinformowała policja prosząc świadków o kontakt.

Rzeczniczka prasowa Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Anchorage powiedziała Associated Press, że jest w stałym kontakcie z miejscowymi funkcjonariuszami. "Jeśli w trakcie lokalnego śledztwa okaże się, że mogło dojść do naruszenia praw obywatelskich, FBI będzie gotowe wszcząć dochodzenie" - zapewniła.



"Dziękujemy wszystkim za komentarze miłości i wsparcia" - głosi wpis na profilu baru Mad Myrna's w mediach społecznościowych. "Bądźcie dalej wspaniałymi, zabawnymi, niepowtarzalnymi pięknymi i kochającymi się osobami, a my będziemy nadal sobą, dając z siebie wszystko każdej nocy" - napisano na stronie restauracji.



Rzecznik prasowy policji w Anchorage MJ Thim powiedział AP, że "z tego, co wie", to pierwszy taki przypadek antysemityzmu w Anchorage.