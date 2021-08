Charge d'affaires w ambasadzie USA w Kabulu Ross Wilson przekazał pracownikom tej placówki, że w wyniku zamachów pod lotniskiem w Kabulu w czwartek zginęło czterech żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej, a trzech innych zostało rannych - przekazał "Wall Street Journal". Śmierć amerykańskich żołnierzy potwierdził rzecznik Pentagonu na Twitterze.

Przedstawiciel talibów Abdul Kahar Balchi powiedział w czwartek w wywiadzie dla tureckiej telewizji Haberturk, że wybuchy, do których doszło tego dnia na lotnisku w Kabulu, są aktami terroru. Dodał jednak, że ich przyczyną jest obecność obcych wojsk w Afganistanie.

Reklama

- Gdy tylko sytuacja na lotnisku się wyjaśni i wyjadą zagraniczne wojska, nie będziemy już mieli takich ataków - oznajmił Balchi, który jest członkiem komisji talibów do spraw kultury.



- Obieranie za cel niewinnych cywilów jest aktem terroryzmu, który cały świat powinien potępić - dodał.

W czwartek w Kabulu doszło do dwóch zamachów terrorystycznych. "New York Tmies" podaje informację, zginęło co najmniej 40 ofiar osób, a 120 zostało rannych. Wśród zabitych są dzieci, a jak podają źródła w Pentagonie rannych jest trzech żołnierzy amerykańskich.





Jak twierdzą źródła amerykańskiej administracji, za wybuchy odpowiadają zamachowcy samobójcy. Jak podaje Pentagon wybuch miał miejsce poza lotniskiem niedaleko hotelu Baron. Był on używany przez służby brytyjskie do wstępnego sprawdzania Afgańczyków przeznaczonych do ewakuacji. Talibowie oskarżają Państwo Islamskie za przeprowadzenie ataku.