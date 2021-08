Afganistan: Talibowie proszą Turcję o pomoc

Świat

Talibowie zwrócili się do Turcji o pomoc techniczną w zarządzaniu lotniskiem w Kabulu. Do współpracy miałoby dość po wycofaniu się zagranicznych wojsk z Afganistanu. Jednocześnie talibowie naciskają na Ankarę, aby do końca sierpnia wycofała swoich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie.

