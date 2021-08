Afganistan: Talibowie porwali tłumacza pracującego dla Czechów

Informację przekazał organizacji brat tłumacza.

Włamali się do domu i uprowadzili tłumacza

"Straciliśmy kontakt z jednym z tłumaczy. Według relacji jego brata uzbrojeni mężczyźni włamali się do jego domu, pobili go i uprowadzili" - poinformowała organizacja. "Nie znamy sytuacji jego żony i trójki małych dzieci" - dodała.



Według organizacji w pobliżu lotniska ukrywa się wraz z rodzinami czterech tłumaczy, którzy nie znaleźli się na rządowej liście osób do ewakuacji. "Jedna z rodzin od wczoraj (od niedzieli) przebywa pod ziemią bez wody i jedzenia" - przekazano.







W niedzielę wieczorem ministerstwo obrony dodało do listy osób do ewakuacji dwóch tłumaczy, którzy początkowo się na niej nie znaleźli. "Potwierdza to, że podczas sporządzania listy mogły wystąpić błędy. Prosimy rząd o wpuszczenie do samolotu ewakuacyjnego wszystkich byłych tłumaczy czeskiego wojska, którzy wciąż mogą przybyć na lotnisko" - zaapelowali działacze.



Reklama

Ewakuacja Czechów i ich współpracowników

W poniedziałek rano z Afganistanu przyleciał pierwszy samolot ewakuacyjny z 46 Czechami i afgańskimi współpracownikami. Późnym rankiem do Kabulu odleciał kolejny samolot.



Czechy obiecały pomoc lokalnym współpracownikom czeskiej ambasady i tłumaczom, którzy mają ważną umowę z czeskim wojskiem i przeszli kontrolę bezpieczeństwa.



Jak podaje CTK, rząd jest krytykowany za powolną reakcję, a także za nieumieszczenie na liście do ewakuacji wszystkich pomocników wojska z poprzednich lat. Eksperci ostrzegają, że współpracownikom wojsk sojuszniczych grozi śmierć, zagrożone są także ich rodziny.