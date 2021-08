Afganistan: Talibowie otworzyli ogień do protestujących. Są ofiary

Co najmniej trzy osoby nie żyją, a 12 zostało rannych po tym jak talibscy bojownicy otworzyli ogień do protestujących w położonym 150 km od Kabulu Dżalalabadzie - informuje Reuters, przytaczając relację świadka, według którego do ataku doszło, gdy manifestujący zatknęli flagę Afganistanu na jednym z budynków w mieście.

Zdjęcie Na zdj. talibscy bojownicy pilnujący dostępu do Zielonej Strefy, gdzie znajduje się większość ambasad / STRINGER / PAP/EPA