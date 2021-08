Potwierdziły się doniesienia mediów oraz służb, że za zamachy w Kabulu odpowiada Państwo Islamskie. Terroryści ogłosili, to na swoich kanałach informacyjnych.



Szef Centralnego Dowództwa USA gen. Kenneth McKenzie poinformował w czwartek, że w wyniku zamachów w Kabulu zginęło 12 amerykańskich żołnierzy, a 15 zostało rannych. Generał ostrzegł, że zagrożenie kolejnymi atakami samochodów pułapek jest wysokie.



Agencja Reutera poinformowała o kolejnej bardzo dużej eksplozji.

Konflikt Państwa Islamskiego z talibami

ISIS działa w Afganistanie od co najmniej siedmiu lat i niemal od momentu, gdy terrorystyczna międzynarodówka pojawiła się na terytorium tego kraju, walczy z talibami. Choć wewnątrz ISIS dochodziło do rozłamów i prób przyłączania się poszczególnych frakcji do talibów, o skali wrogości może świadczy fakt, iż w 2018 r. podczas negocjacji w Doha, talibowie zaproponowali Amerykanom, że wskażą im kryjówki ISIS, by dokonali na nie bombardowań. Proponowali też swoją pomoc w zwalczaniu ISIS.

Z raportu ONZ opublikowanego w czerwcu tego roku wynika, że w ostatnich miesiącach do Afganistanu napłynęło 8-10 tys. bojowników z Azji Środkowej, regionu Kaukazu Północnego w Rosji, Pakistanu i regionu Xinjiang w zachodnich Chinach. Większość z nich - jak wskazuje raport - jest powiązana z talibami lub Al-Kaidą, ale ponad tysiąc osób z tej grupy może być sprzymierzone bądź należeć do ISIS.