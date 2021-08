Afganistan. Mieszkańcy Kabulu żyją w strachu. Prawie nie wychodzą z domów

- To jak apokalipsa zombie. Ludzie prawie nie wychodzą na zewnątrz, a kiedy to robią, spieszą się - powiedziała agencji AFP 20-letnia aktywistka z Kabulu walcząca o prawa kobiet, prosząca o zachowanie anonimowości. Wielu Afgańczyków obawia się powrotu do brutalnej interpretacji prawa muzułmańskiego, którą wdrożyli talibowie, kiedy rządzili w latach 1996-2001. Tym razem islamiści twierdzą, że zagwarantują kobietom pewne prawa.

Zdjęcie Aktywistka z Kabulu: ludzie prawie nie wychodzą na zewnątrz, to jak apokalipsa zombie / PAP/EPA/STRINGER / PAP