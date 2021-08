Afganistan: Chaos na lotnisku w Kabulu. Matki porzucają dzieci, talibowie biją ewakuowanych

Świat

Zrozpaczone matki próbują przerzucać małe dzieci przez kolczasty drut, aby tylko zagraniczni żołnierze wywieźli ich potomstwo z Afganistanu - relacjonuje brytyjski wojskowy, który na własne oczy obserwuje chaos na lotnisku w Kabulu. Dojazd do niego blokują talibowie, którzy - wbrew wcześniejszym deklaracjom - nie dopuszczają do ewakuacji uprawnionych ludzi, biją ich, a także strzelają w powietrze. Chociaż port lotniczy kontrolują Stany Zjednoczone, muszą domagać się swobodnego dostępu do lotniska dla uciekinierów.

Zdjęcie Wokół lotniska w Kabulu gromadzą się tłumy Afgańczyków, którzy po zdobyciu władzy przez talibów chcą uciec z kraju / Associated Press / East News